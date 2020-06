Czekolada na koniec matury z polskiego. Matura w LO im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie ZDJĘCIA

Do wyboru było napisanie rozprawki na temat :Jaki wpływ na przesłanie utworu ma wprowadzenie elementów fantastyki ? Odwołaj się di fragmentów „Wesela” Wyspiańskiego o wybranych dzieł kultury” albo analiza wiersza Anna Kamieńskiej.

- Przed egzaminem był duży stres mówi Gabriela Rak z III e. - Sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa była bardzo nerwowa. Czekaliśmy na nowy termin matury. Przygotowywaliśmy się na 4 maja. To opóźnienie o miesiąc nie wpłynęło dobrze. W takiej sytuacji to nie był dodatkowy miesiąc na naukę. Wybrałam napisanie rozprawki. Mój dzień to egzamin z biologii.

Stres towarzyszący maturzystom przed egzaminem minął gdy zasiedli do pisania egzaminu.

- Będzie dobrze – mówią Marek Sobota i Piotr Kubak z III b. - Jesteśmy dobrze przygotowani.

Nie boją się egzaminu z matematyki. Są „ścisłowcami”.

Na zakończenie egzaminu z języka polskiego każdy z maturzystów dostał czekoladę. Zaraz po wyjściu ze szkoły. Czekolady były od rady rodziców. W tym roku do sali egzaminacyjnej nie wolno było wnosić kanapek, napojów. Tylko maturzyści mogli mieć ze sobą swoją butelkę wody.