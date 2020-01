Chasydzi z całego świata przyjechali do Lelowa na grób Cadyka Lelowera ZDJĘCIA

Polska to ziemia szczególna dla chasydów. Ruch chasydzki narodził się w XVIII wieku na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, w opozycji do tradycyjnego judaizmu. Jednak z czasem stał się jednym z najbardziej konserwatywnych nurtów judaizmu.

Ta data jest ruchoma, bo jest liczona według kalendarza księżycowego, którym posługują się ortodoksyjni Żydzi. W Lelowie żył jeden z najbardziej znanych cadyków, do którego przybywali chasydzi z odległych stron. Cadyk Dawid Biderman, zwany Lelowerem jest jednym z najważniejszych świętych chasydyzmu. Został cadykiem po spotkaniu z wielkim cadykiem Elimechelem z Leżajska. Według tradycji chasydzkiej miał zdolność uzdrawiania chorych. Sam był chromy, ale podczas tańca odzyskiwał sprawność w nodze. Od tamtej pory wyznawcy przypisywali mu moc uzdrawiania. Chasydzi odwiedzający Lelów modlą się na ohelu, grobie cadyka, wrzucając do sarkofagu przykrywającego grób karteczki z prośbami do cadyka.

Na grób cadyka przybywali chasydzi z innych miejscowości. W Lelowie była gmina żydowska, ale nie tak ortodoksyjna. Biedna, jak większość mieszkańców, jak to na Kielecczyźnie. W ponad osiemsetletniej historii Lelowa prawie od początku żyły razem społeczności polska i żydowska. Do drugiej wojny światowej.

Dokładnie do 1943 roku. Wiosną 1943 r. hitlerowcy wywieźli do obozu koncentracyjnego w Treblince ostatnich lelowskich Żydów. Z Holocaustu ocalało jedynie siedmiu.

