Bytomianin na "gościnnych występach". Okradł myjnię samochodową ZDJĘCIA

- Do zatrzymania 23-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę w Koziegłowach. Dyżurny myszkowskiej komendy został powiadomiony o włamaniu do myjni samochodowej. Z ustaleń wynikało, że kierujący pojazdem marki rover o początkowych numerach rejestracyjnych "SB" włamał się do panela płatniczego, który steruje myjnią samochodową, po czym na widok świadka odjechał z miejsca zdarzenia- informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie Podano komunikat dla wszystkich policyjnych patroli - również dla jednostek ościennych. Na miejscu zjawili się policjanci, którzy wykonywali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczali ślady. Podczas wykonywania tych czynności, tuż przed północą policjanci zauważyli przejeżdżający ulicą Żarecką podejrzany samochód, który nie miał tylnego zderzaka. To właśnie charakteryzowało samochód, którym odjechał sprawca. Mundurowi ruszyli w pościg. Po przejechaniu kilku kilometrów zauważyli, że pojazd zatrzymał się przy sygnalizatorze świetlnym.

Okazało się, że świadek, który także ruszył za sprawcą, chcąc zatrzymać złodzieja, swoim pojazdem zajechał mu drogę. Kierowca rovera nie miał już żadnych szans. Wpadł w ręce koziegłowskich policjantów. Razem z nim w samochodzie podróżowała 25-letnia pasażerka. Oboje zostali zatrzymani do wyjaśnienia. 23-latek był wielokrotnie notowany za przestępstwa. Jak się okazało, kierował także samochodem pomimo sądowego zakazu. Wewnątrz pojazdu ujawniono należącą do bytomianina amfetaminę. Badanie narkotesterem potwierdziło, że kierował samochodem, będąc pod jej działaniem. Na dodatek w maju tego roku Prokuratora Rejonowa w Bytomiu objąła go policyjnym dozorem za podobne przestępstwo. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 4 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do myjni samochodowych, których dokonał w maju b.r. oraz posiadania narkotyków. Natomiast 25-latce kryminalni udowodnili kradzież z włamaniem, którego dokonała wspólnie z 23-latkiem. Oboje przyznali się do winy. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.