Był poszukiwany. Został zatrzymany przez policję z narkotykami

Późnym wieczorem policjanci z myszkowskiej komendy wylegitymowali podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Na widok policjantów mężczyzna włożył "coś" do ust i próbował połknąć. Podczas legitymowania wyciągnął z ust woreczek z białym proszkiem. Wstępne badanie wykazało, że jest to amfetamina. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że 20-latek jest poszukiwany, w celu doprowadzenia do aresztu śledczego, w którym ma odbyć karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Za posiadanie narkotyków dodatkowo grozi mu do trzech lat więzienia.