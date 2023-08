Burze z gradem i nawalne opady deszczu w woj. śląskim! Ostrzeżenie IMGW. Prognoza pogody nieprzychylna dla naszego regionu

Prognoza pogody dla województwa śląskiego 05.08 i 06.08 za IMGW

SOBOTA: W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Początkowo zanikające opady deszczu. Nad ranem powtórnie opady, okresami o natężeniu umiarkowanym. Możliwe burze. Suma opadów na północy województwa miejscami do 20 mm, a na południu miejscami do 30 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień zachmurzenie całkowite, po południu przejaśnienia. Opady deszczu, przed południem okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie możliwe burze. Suma opadów miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Wysoko w górach wiatr dość silny, porywisty, południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.