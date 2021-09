Bursa Młodzieżowej Akademii Raków Częstochowa w Jastrzębiu, w gminie Poraj

Ze strony Regionalnego Funduszu Gospodarczego umowę współpracy na najbliższe cztery lata podpisali prezes Mirosław Matyszczak i wiceprezes Artur Sokołowski oraz członkowie Zarządu Fundacji Akademii Raków Częstochowa prezes Marcin Rzeszowski oraz wiceprezes MarekŚledź, który jest również dyrektorem Akademii Rakowa.

W bursie jest miejsce dla ok. 70. wychowanków.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł RP Szymon Giżyński, poseł RP Mariusz Trepka, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, asystentka europoseł Jadwigi Wiśniewskiej – Katarzyna Porębińska, prezes RKS Raków Częstochowa i wiceprezes PZPN Wojciech Cygan i dyrektor Bursy Maciej Strożek, komendant powiatowy PSP w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, sekretarz Gminy Poraj Anna Trąbska, skarbnik Gminy Poraj Anna Kukla, prezes PTKKFiS Andrzej Pawłowski.

WBursie RKS Raków zakwaterowanych jest 62 uczniów, którzy mieszkają w pokojach 2- i 3-osobowych. Wychowankowie bursy mogą korzystać z wielu udogodnień, jakie oferuje ośrodek Leśna Radość. Na obiekcie znajdują się między innymi: kort tenisowy, boisko do siatkówki, a także system saun. Uczniowie każdego dnia będą dowożeni do Szkoły Mistrzostwa Sportowego i na obiekty treningowe, a następnie odwożeni do Bursy. Wszystko dzięki systemowi transportu funkcjonującemu w Akademii Raków.