Budują most na Leśniówce, w drodze na Dotyk Jury ZDJĘCIA

To jeszcze czysty potok, wijący się od Helenówki (dziś dzielnica, przedmieście Myszkowa) nieuregulowana. Most jest częścią ulicy Ogrodowej, prowadzącej do centrum rekreacyjno-sportowego Dotyk Jury. Za mostem jest oświetlona ścieżka spacerowo-rowerowa.

Kompleks sportowo-rekreacyjny Dotyk Jury w dzielnicy Pohulanka jest rozbudowywany od 2015 r. W jego skład wchodzą już m.in.: scena plenerowa, kort tenisowy, boiska do piłki nożnej, piłki plażowej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci. Znaczną część pieniędzy na inwestycję pozyskano z funduszy unijnych.

Czynna jest wypożyczalnia sprzętu: od poniedziałku do piątku od 12.do 20., w weekendy do 10. do 18.

A na ulicy Ogrodowej gotowe parkingi są wzdłuż łącznika z ul. Majora Sucharskiego. Tą część ulicy Ogrodowej, prowadzi do osiedla mieszkaniowego Centrum II.

Most ma być gotowy w sierpniu.