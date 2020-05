Budowa basenu w Żarkach. Trwają prace w niecce Kiedy będzie można się kąpać ? ZDJĘCIA

- Wykonana zostanie niecka basenu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, powstanie ścieżka rowerowa oraz parking - wymienia burmistrz miasta i gminy Żarki Klemens Podlejski.

Prace prowadzone są w miejscu starego kąpieliska. Niecka basenu będzie wykonana w formie wanny z betonu pogrążonej w terenie wokół której zaprojektowano deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać oraz brodzik o głębokości 50cm dla dzieci. Obie części będą połączone przejściem. W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody. Wokół basenu zaprojektowano alejki parkowe o nawierzchni szutrowej oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania. Parking wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem, będzie liczył 44 miejsca postojowe - w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Powstanie ścieżka rowerowa asfaltowa o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż zachodniej granicy terenu wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej.

Inwestycja kosztuje około ponad 3 mln zł. Zakończenie planowane jest na listopad 2020 roku. I tym sezonie letnim, podobnie jak w ubiegłym roku, może nie być w powiecie myszkowskim strzeżonego kąpieliska letniego, jeśli zamknięty będzie basen w Żarkach Letnisku, w gminie Poraj.