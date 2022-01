Bon turystyczny jest ważny do końca września 2022 roku

W województwie śląskim przyznano 485 tysięcy bonów, z czego rodzice aktywowali już 78 proc., czyli 379 tys. bonów. - Aktywne bony to takie, które rodzic bądź opiekun pobrał (czyli aktywował) na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, ale nie jest to równoznaczne, że od razu musiał nimi zapłacił za usługę hotelową czy imprezę turystyczną. Bonami można płacić wielokrotnie, do wysokości przyznanego bonu – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W Śląskim ponad 46 proc. bonów, 226 tys., zostało już całkowicie wykorzystanych. Wciąż blisko 22 proc., czyli ponad 106 tysięcy bonów, nie zostało aktywowanych. Kwota nieaktywnych bonów to blisko 74 mln zł.

– Dzięki wydłużeniu terminu ważności bonu rodzice będą mieli więcej czasu na jego wykorzystanie. Mogą nim opłacić nie tylko zimowisko, ale też pobyt w hotelu czy imprezę turystyczną dla dziecka w późniejszym okresie, np. podczas majówki, czy wakacji, w tym wyjazd swojej pociechy na kolonię bądź obóz. Bonem turystycznym będzie można płacić do 30 września 2022 r. – mówi rzeczniczka.