Bokserzy Polonii Poraj mają profesjonalny ring

Sekcja San Paulo prowadzonemu przez ks. Zbigniewa Dudka zakupiła profesjonalny ring.

Do twej pory na takich ringach walczyli tylko na turniejach bokserskich. Jak podkreśla ksiądz Zbigniew Dudek, da to w przyszłości zawodnikom większe obycie sportowe z ringiem, co w połączeniu z ciężką pracą, powinno bezpośrednio przełożyć się również na wyniki sportowe. Dzięki posiadanemu sprzętowi, możliwe będzie także organizowanie w przyszłości bokserskich turniejów sportowych i wydarzeń na wysokim poziomie.

- Zawodnicy naszej sekcji bokserskiej, to zawodnicy odnoszący już znaczące sukcesy. Dzięki sportowemu duchowi i charyzmatycznej osobowości księdza Zbigniewa, oprócz utytułowanych zawodników i tych, którzy odnoszą z klubem sukcesy, garną się młodzi pięściarze. To narybek, o który należy dbać w sposób szczególny, to inwestycja w przyszłość” – mówi Michał Grzybowski, prezes Polonii Poraj.

- To wielka satysfakcja, wiedzieć, że pozyskany sprzęt sportowy przyczyni się, zarówno do rozwijania pasji, jak i osiągania sportowych sukcesów – podkreśla wójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak.

Sprzęt kupiła gmina Poraj.