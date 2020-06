Bierzmowanie w maseczkach. Uroczystość w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Myszkowie ZDJĘCIA

Boże Ciało 2020: Jak będą wyglądać procesje w tym roku?

To może być zupełnie inne Boże Ciało niż zwykle. Co roku wierni w całej Polsce obchodzą Święto Bożego Ciała, wędrując w procesjach ulicami swoich miejscowości. W tym roku pandemia koronawirusa może pokrzyżować im plany. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zdradził, że Boże Ciało to...