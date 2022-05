Bezdomny mieszkał w szałasie pod Porajem. Został zatrzymany bo był poszukiwany ZDJĘCIA

- Dzielnicowy z Koziegłów młodszy aspirant Adam Smereczyński podczas obchodu rejonu służbowego w jednej z rozmów z mieszkańcem, uzyskał informację, że w lesie w Poraju najprawdopodobniej w bardzo trudnych warunkach mieszka nieznany mężczyzna - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Policjant sprawdził tę informację. Podczas penetracji terenu, w samym środku lasu trafił na prowizoryczny szałas. Mężczyzna, który był w szałasie oświadczył, że od sierpnia ubiegłego roku mieszka w tym miejscu. Ponieważ nie ma dachu nad głową ani kontaktu z rodziną, wybrał właśnie to miejsce. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyznę z Rudnika Wielkiego, poszukuje Sąd Rejonowy w Myszkowie. Nie stosował się do sądowego zakazu, za co został skazany na karę pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 5 miesięcy.