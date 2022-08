Będzie nowa ścieżka rowerowa na Jurze, w gminie Żarki. To już finał robót ZDJĘCIA

Odbyło się spotkanie robocze w związku z budową drogi rowerowej przez Suliszowice. Prace związane z korytowaniem, przygotowaniem podbudowy i montażem krawężników są już zakończone. - Wykonawca przygotowuje się do malowania oznaczenia poziomego – wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski. – Przy ścieżce jest już oznaczenie pionowe i warto na nie zwrócić uwagę.

W ub. roku wybudowano fragment drogi rowerowej między Jaroszowem, a Suliszowicami. W tym roku prace trwają w ciągu wsi aż do granic z gminą Olsztyn. I na granicy się nie kończą. Tu bowiem w trakcie jest budowa drogi rowerowej z Suliszowic do Krasawy i przez Zrębice.

– Niedaleko Leśniczówki jest już miejsce do odpoczynku: wiata, stolik, ławki, stojakiem na rowery - informuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z gminą Olsztyn, która jest liderem projektu. Budowa trasy rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn (5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km) jest współfinansowana ze środków unijnych. Wzdłuż tej trasy o długości 10,2 km mają powstać łącznie trzy punkty wypoczynku dla rowerzystów.