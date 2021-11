80. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionengo ks. Ludwika Gietyngera

Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Kotyl. Gościem specjalnym uroczystości był ksiądz dr Henryk Niemiec, siostrzeniec Ludwika Rocha Gietyngera. Duchowni, burmistrz miasta i gminy Żarki Klemens Podlejski oraz uczestnicy nabożeństwa oddali hołd i zapalili znicze przy pomniku błogosławionego na Nowym Rynku.

Ludwik Gietyngier urodził się 16 sierpnia 1904 w Żarkach. Był synem Władysława i Józefy z domu Maślankiewicz. Gdy miał cztery lata, został oddany przez rodziców do miejscowej ochronki prowadzonej przez siostry zakonne.

Do szkoły początkowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w latach 1912-1916, a następnie złożył egzamin wstępny do czwartej klasy w Pierwszym Gimnazjum Polskim w Częstochowie. Po dwóch latach nauki przeniósł się do Gimnazjum Opieki Społecznej w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1922 r. Studiował na wydziale filozoficzno- teologicznym Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze, z rąk bpa Teodora Kubiny 25 czerwca 1927 roku. W następnych latach prowadził działalność dydaktyczną w szkołach diecezji częstochowskiej. Przygotowywał na UJ pracę doktorską: Dzieje dekanatu częstochowskiego pod zaborem rosyjskim. Od 1929 do 1934 r. był wikariuszem parafii św. Trójcy i prefektem szkół w Będzinie. Pełnił obowiązki kościelnego asystenta Koła Związku Inteligencji Katolickiej, moderatora II Sodalicji Pań Nauczycielek pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie.