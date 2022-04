54-letni syn pobił 90-letnią matkę w gminie Poraj

- W miniony piątek policjanci z Komisariatu Policji z Koziegłów zostali pilnie skierowani do jednego z porajskich mieszkań, gdzie według zgłoszenia 90-letnia seniorka została pobita przez syna - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na miejscu mundurowi zastali roztrzęsioną kobietę, która oświadczyła, że jej nietrzeźwy syn przyszedł do jej mieszkania i zażądał pieniędzy na alkohol. Kiedy odmówiła wszczął awanturę, zaczął ją bić, szarpać za włosy, a kiedy upadła, kopał ją. Na szczęście zaniepokojony brakiem kontaktu z ciotką krewny, przyjechał sprawdzić czy coś złego się nie stało. Gdy dowiedział się co się stało powiadomił policję i pogotowie. Mundurowi od razu zjawili się na miejscu i zatrzymali dobrze im znanego 54-latka. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.Trafił do policyjnego aresztu, a seniorkę przetransportowano karetką pogotowia do szpitala. Jak się okazało, w maju ubiegłego roku 54-latek wyszedł z więzienia, gdzie odbywał wyrok za znęcanie się nad matką. Prokurator analizując materiał dowodowy nie miał wątpliwości co do umyślności bestialskiego zachowania w stosunku do kobiety i wystąpił z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec sprawcy. W sobotę sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu syna. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.