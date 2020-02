45-letni kierowca zakończył jazdę w rowie. Auto "dachowało" ZDJĘCIA

45-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. To efekt zdarzenia drogowego do którego doszło wczoraj w Koziegłowach na skrzyżowaniu DK 1 z ulicą Warszawską. Kierowca peugeota wykonując bardzo niebezpieczny manewr na drodze, zjechał do rowu i "dachował". Szczegóły i okoliczności wyjaśniają teraz myszkowscy kryminalni.

- Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18.00 na ulicy Warszawskiej w Koziegłowach - informuje oficer prasowy KPP w Myszkowie asp. sztab. Barbara Poznańska .

Jak ustalili policjanci, 45-letni kierowca peugeota partner z niewiadomych dotąd przyczyn, jadąc w kierunku Katowic na skrzyżowaniu zjechał na przeciwny pas ruchu , następnie zjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd się przewrócił się na dach. W wyniku tego zdarzenia pojazd został całkowicie zniszczony a kierowca ze złamanym obojczykiem trafił do szpitala. Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia badają myszkowscy śledczy. FLESZ: Masowo kupujemy mieszkania. Wideo