35-latek z amfetaminą został zatrzymany przez myszkowskich policjantów

- Do zatrzymania doszło późnym popołudniem w Żarkach w masywie leśnym przy ulicy Źródlanej - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Kryminalni wylegitymowali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 35 lat. Ten drugi zachowywał się nerwowo. . Okazało się, że mieszkaniec Żarek w kieszeni ukrywał pudełko z białą substancją. Test wykazał, że była to amfetamina. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Za posiadanie środków zabronionych do więzienia może teraz trafić nawet na 3 lata.