29-latek za kierownicą bmw pił beztrosko piwo i był pod wpływem amfetaminy

- Wczoraj, 9 lutego o godzinie 13.40 w Koziegłowach, patrol drogówki w trybie pilnym został skierowany w rejon skrzyżowania ulicy Woźnickiej z Drogą Krajową numer 91 w Koziegłowach. Tam, jak wynikało ze zgłoszenia, obywatel ujął najprawdopodobniej nietrzeźwego kierującego bmw, który w bardzo rażący sposób zwrócił na siebie uwagę innego kierowcy, bowiem w trakcie jazdy pił sobie piwo... - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na miejscu policjanci zastali świadka oraz siedzącego w bmw po stronie kierowcy 29-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego. Jego stan psychofizyczny wskazywał na to, że jest pod działaniem alkoholu lub innego środka podobnie działającego. Wstępne badanie alkotestem wykazało w jego organizmie niecałe pół promila alkoholu. Zbadano go również na zawartość narkotyków w organizmie. Test wykazał, że jest pod działaniem amfetaminy. Do dalszej analizy mężczyźnie została pobrana krew do badań. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce zostanie przesłuchany.