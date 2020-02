250 działek amfetaminy. Zatrzymany podejrzany 24-latek

- Policjanci z wydziału kryminalnego myszkowskiej komendy sprawdzili informację z której wynikało, że w jednym z żareckich mieszkań może znajdować się znaczna ilość narkotyków informuje st. asp. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Przypuszczenia śledczych potwierdziły się. W miniony czwartek, podczas czynności realizowanych w miejscu zamieszkania 24-latka, policjanci zabezpieczyli ponad 250 gramów białej substancji. Po jej sprawdzeniu testerem narkotykowym kryminalni potwierdzili, że to amfetamina. Jak się okazało, narkotyki należały do 24-latka, który został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mieszkaniec Żarek usłyszał już zarzut. Za posiadanie środków odurzających grozi mu teraz nawet 3 lata za kratami. O jego losie zadecyduje sąd.