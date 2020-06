21-latek uszkodził nożem zaparkowany samochód

Myszkowscy policjanci z wydziału kryminalnego w środku nocy z piątku na sobotę zostali wezwani na interwencję do dzielnicy Mrzygłód. Tam, jak wynikało ze zgłoszenia, nieznany mężczyzna miał niszczyć zaparkowany wzdłuż ulicy samochód.

- Policjanci po przyjeździe na miejsce zatrzymali 21-letniego mieszkańca tego rejonu, który, jak się okazało, za pomocą noża kuchennego uszkodził pojazd marki toyota - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Badanie alkomatem zatrzymanego wykazało 2.5 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Za to przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 5 lat.