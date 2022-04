2000 złotych kary zapłacił kierowca, który o 50 km przekroczył szybkość w Siedlcu Dużym

- Kierujący audi A4 23-letni mieszkaniec Lipia na Drodze Krajowej numer 91 w Siedlcu Dużym został zatrzymany do kontroli drogowej. Właśnie w tym miejscu mundurowi kontrolowali prędkość poruszających się pojazdów. Zatrzymany do kontroli sprawca wykroczenia liczył, że spotkanie z mundurowymi uda się zakończyć pouczeniem, jednak w przypadku tak rażącego naruszenia, nie było na to najmniejszych szans. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 000 złotych i punktami karnymi - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Nadmierna prędkość i brawura za kierownicą to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Pamiętajmy, że za każdym wypadkiem, zwłaszcza tym, gdzie ginie człowiek, kryje się niewyobrażalna tragedia ludzka, która dotyka zarówno bliskich zmarłego, jak i sprawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Ponadto powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki m.in.: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki.