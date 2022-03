15-latek z marihuaną zatrzymany na szkolnym placu przez policję

- Do zatrzymania doszło wczoraj w samo popołudnie w Myszkowie na terenie jednej ze szkół - informuje asp. szta. oficer prasowy KPP w Myszkowie. Policjanci z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji skontrolowali 15-latka na jednym z placów szkolnych. Ich działanie poprzedzone było informacją, że chłopiec może posiadać narkotyki. Na sam widok stróżów prawa 15-latek zaczął się nerwowo zachowywać. Okazało się, że 15-latek w kieszeni miał 20 sztuk "dżojntów". Test wykazał, że była to marihuana. Nieletni został zatrzymany. Za posiadanie środków zabronionych odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności chłopiec został przekazany pod opiekę matce.